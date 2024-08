Xiaomi Redmi Pad SE Met 8,7-inch Scherm Aangekondigd

Xiaomi heeft een nieuwe budget-tablet aangekondigd. Het gaat om de Xiaomi Redmi Pad SE met een 8,7-inch LCD-scherm en een Helio G85-processor. De tablet krijgt een vanafprijs mee van 149,90 euro.

De kleinere versie van de Redmi Pad SE is verschenen in de webshop van Xiaomi. De 8,7-inch uitvoering van de Redmi Pad SE heeft een LCD-paneel met een 90Hz verversingssnelheid, een resolutie van 1340×800 pixels en een 5:3-beeldverhouding. Intern beschikt de tablet over een MediaTek Helio G85-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 6650mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 5MP selfie-camera en een 8MP rear-camera. Ook heeft de tablet een microSD-kaart slot en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De tablet meet 211,58mm bij 125,48mm bij 8,8mm, weegt 373 gram en kost 149,90 euro (4GB + 64GB) of 169,90 euro (4GB + 128GB). Xiaomi levert de Redmi Pad SE 8.7 samen met een 10W adapter.

via [tweakers]