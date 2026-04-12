Oppo Deelt Teaser Voor Kleine Tablet OPPO Pad Mini

De Chinese fabrikant Oppo heeft een teaser gedeeld voor een nieuwe tablet. Het gaat om de Oppo Pad Mini, die waarschijnlijk moet gaan concurreren met de kleine iPad van Apple.

Volgens de geruchten beschikt de Oppo Pad Mini over een 8,8-inch OLED-scherm en een 8000 mAh accu. De tablet zou gebruikmaken van een Snapdragon 8 Gen 5-processor en met 67W kunnen snelladen. De behuizing zou slechts 5,39mm dik zijn en dankzij de ondersteuning voor een eSIM kun je onderweg internetten via een databundel.

Hoeveel de Oppo Pad Mini gaat kosten en of de tablet ook naar Europa komt is nog onduidelijk. Doorgaans brengt Oppo zijn producten eerst uit in thuisland China, waarna op een later tijdstip een internationale release plaatsvindt.

Oppo zal deze maand ook de Oppo Find X9 introduceren, een vlaggenschip-smartphone waarvan we al wel weten dat dit apparaat ook naar Nederland komt.

