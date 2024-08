Instagram Laat Gebruikers Muziek Toevoegen Aan Hun Profiel

Instagram rolt een nieuwe functie uit die gebruikers de optie geeft om achtergrondmuziek toe te voegen aan hun profiel. Dit schrijft Instagram op Threads. De muziek speelt niet automatisch af en gebruikers kunnen zelf kiezen of ze wel of niet muziek willen toevoegen.

Instagram voegt in het bewerkingsmenu de optie “Add music to your profile” toe, waarmee het mogelijk is om muziek van maximaal dertig seconden toe te voegen aan je profiel. Gebruikers kunnen door dezelfde muziekselectie van Instagram bladeren als wanneer ze muziek willen toevoegen aan een Story of een post.

Hoe denken jullie over de nieuwe muziekfunctie en is de functie bij jullie al opgedoken? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

via [tweakers]