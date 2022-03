Realme Teaser Toont Compacte Realme Pad Mini

Realme heeft een teaser gedeeld waarop het bedrijf een nieuwe tablet laat zien. Het gaat om de Realme Pad Mini, een kleinere variant van de Realme Pad uit 2021. De compacte tablet verschijnt als eerste in de Filipijnen op de markt en komt later naar andere landen. Of Nederland en België hierbij horen is nog onduidelijk.

De reguliere Realme Pad beschikt over een 10-inch scherm, maar de Realme Pad Mini is uitgerust met een 8,7-inch scherm. Volgens Notebookcheck beschikt de Pad Mini intern over een Unisoc Tiger 616-processor die te vergelijken is met de Snapdragon 655-chipset uit 2019. De tablet heeft een 6400 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP rear-camera en een 5MP selfie-camera.

Een adviesprijs hebben we nog niet, maar deze zal naar verwachting ver onder de 200 euro uitkomen.

via [hardware.info]