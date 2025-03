Xiaomi Pad 7 (Pro) Aangekondigd Voor Nederlandse Markt

Xiaomi heeft de Xiaomi Pad 7 en Pad 7 Pro aangekondigd voor de Nederlandse markt. Het gaat om twee mid-range tablets met een 11,2-inch scherm die voor 399 en 499 euro over de toonbank gaan.

De Xiaomi Pad 7 en Pad 7 Pro beschikken beide over een 11,2-inch LCD-scherm met een resolutie van 3200 bij 2136 pixels, een 800 nits piekhelderheid en een 144Hz verversingssnelheid. De reguliere Xiaomi Pad 7 maakt gebruik van een Snapdragon 7 Plus Gen 3-chipset, terwijl de Xiaomi Pad 7 Pro beschikt over een Snapdragon 8s Gen 3-chipset.

De accu heeft een capaciteit van 8850 mAh en kan met 45W (Pad 7) of 67W (Pad 7 Pro) snelladen. De Pad 7 Pro heeft een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De reguliere Pad 7 moet het doen met een 8MP selfie-camera en een enkele 13MP rear-camera. Ook heeft de Pad 7 Pro een vingerafdrukscanner aan de zijkant die bij de reguliere versie ontbreekt.

De tablets zijn in Nederland verkrijgbaar in de kleuren blauw, grijs en groen. De Xiaomi Pad 7 kost 399,90 euro (8GB + 128GB) of 429,90 euro (8GB + 256GB). De Xiaomi Pad 7 Pro kost 499,90 euro (8GB + 256GB) of 549,90 euro (12GB + 512GB).

via [androidplanet]