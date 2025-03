“Renders Tonen Motorola Razr 60 Ultra Met Extra Fysieke Knop”

Er zijn nieuwe beelden opgedoken waarop de Motorola Razr 60 Ultra te zien is. Volgens de onderstaande renders krijgt de nieuwe vouwbare smartphone een extra fysieke knop aan de zijkant. Wat de exacte functie van deze knop is weten we nog niet.

De bekende tech-lekker Evan Blass heeft via 9To5Google foto’s gedeeld die een bordeauxrode versie van de Motorola Razr 60 Ultra laten zien. De smartphone lijkt aan de achterzijde deels te beschikken over kunstleer, maar dat is niet het enige dat opvalt. Zo zien we aan de rechterzijde de powerknop en de volumeknoppen, maar aan de linkerzijde nog een extra fysieke knop. Wat je precies met deze knop kunt doen weten we niet. Mogelijk gaat het om een shutter-knop voor de camera of een knop om AI-functies mee op te starten.

Volgens de geruchten beschikt de Motorola Razr 60 Ultra verder over een 6,9-inch hoofdscherm en een 4-inch cover-scherm. Intern verwachten we een Snapdragon 8-Elite-processor en een 4000 mAh accu. De vermoedelijke adviesprijs en releasedatum hebben we nog niet.

via [AW]