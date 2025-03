Samsung Galaxy S21 FE en A52 Ontvangen Februari-update

Het is inmiddels maart, maar Samsung rolt nu de beveiligingsupdate van vorige maand uit naar de Galaxy S21 FE en de Galaxy S52. De februari-update zorgt ervoor dat jij weer beter beschermd bent tegen kwaadwillenden en malafide applicaties.

Een groot aantal smartphones van Samsung hebben de februari-update eerder al ontvangen, maar gebruikers van de Galaxy S21 FE en de Galaxy A52 moesten iets langer geduld hebben. Met de nieuwste update worden tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aangepakt. De update kan naast beveiligingsverbeteringen ook stabiliteitsverbeteringen bevatten, maar nieuwe functies brengt de update niet met zich mee.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de beveiligingsupdate van februari voor iedereen beschikbaar is. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy S21 FE en Galaxy A52.

via [droidapp]