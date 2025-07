OnePlus Pad Lite en OnePlus Watch 3 43mm Aangekondigd

OnePlus heeft deze week niet alleen de OnePlus Nord 5 en Nord CE5 aangekondigd, maar ook een aantal andere producten. Zo maken we onder andere kennis met de OnePlus Pad Lite en een kleinere versie van de OnePlus Watch 3.

De OnePlus Pad Lite is een voordelige tablet met een 11-inch 90Hz LCD-scherm, een MediaTek Helio G100-processor, een 9340 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5MP selfie-camera en een 5MP hoofdcamera. De tablet is 7,39 millimeter dun en weegt 530 gram. De OnePlus Pad Lite draait uit de doos op Android 15 en krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 229 euro.

OnePlus heeft ook een kleinere versie van de OnePlus Watch 3 aangekondigd. Het gaat om een 43mm model met een 1,32-inch AMOLED-scherm. De smartwatch heeft een waterdichte behuizing (IP68) en beschikt over tal van sensoren voor het meten van je sportactiviteiten. Ook kun je in 60 seconden een uitgebreid inzicht krijgen over je gezondheid.

De OnePlus Watch 3 draait op Wear OS en heeft een accuduur van 60 uur in de Smart Mode. Intern vinden we een Snapdragon W5 Gen 1-chipset, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte en een NFC-chip. De OnePlus Watch 3 43mm krijgt een adviesprijs mee van 299 euro.

Als laatste heeft OnePlus een nieuw setje oordopjes uitgebracht. De OnePlus Buds 4 beschikt over 6mm tweeters en 11mm woofers en heeft een accuduur van 11 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je 45 uur naar muziek luisteren. Er is ondersteuning voor Dual-DAC, LHDC 5.0, OnePlus 3D Audio en ANC. Voor de ANC maakt de Buds 4 gebruik van de aanwezige drie microfoons.

De oordopjes kunnen in realtime gesprekken vertalen met behulp van AI Translate. De OnePlus Buds 4 oordopjes kosten 119 euro.