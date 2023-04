OnePlus Pad Te Bestellen Voor 499 Euro

OnePlus heeft zijn eerste tablet in februari al aangekondigd, maar tot nu toe was het nog onduidelijk voor hoeveel de OnePlus Pad op de markt zou verschijnen. Aan deze onzekerheid komt nu een einde, want we weten nu zowel de prijs voor de tablet als de prijzen voor de bijbehorende accessoires.

OnePlus introduceerde de OnePlus Pad al in februari van dit jaar, maar de fabrikant gaf toen nog geen details over de adviesprijs. Nu de OnePlus Pad bijna verkrijgbaar is zijn we echter eindelijk te weten gekomen hoeveel de tablet kost. De OnePlus Pad kost 499 euro en is vanaf 28 april te bestellen bij verschillende webwinkels zoals Coolblue, Bol.com en de officiële OnePlus webshop.

OnePlus brengt ook een aantal accessoires op de markt. Zo kun je de OnePlus Stylo voor 99 euro. Dit is een stylus die je kunt gebruiken als pen voor de tablet. Ook kun je een toetsenbordcover kopen voor 149 euro of een gewone cover zonder toetsenbord kopen voor 59 euro.

OnePlus Pad specificaties

De OnePlus Pad beschikt over een 11,61-inch scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2.800 x 2.000 pixels en een 7:5 beeldverhouding. Dit LCD-scherm heeft een maximale helderheid van 500 nits. Intern beschikt de tablet over een MediaTek Dimensity 9000-processor, maximaal 12GB werkgeheugen, een 9.510mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 8MP selfie-camera en een 13MP rear-camera. De OnePlus Pad draait op Android 13 en ontvangt later een update naar Android 14, 15 en 16. Ook ontvangt de tablet vier jaar lang beveiligingsupdates.

