OnePlus Nord 5 en Nord CE5 Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft deze week twee nieuwe smartphones geïntroduceerd. Het gaat om de OnePlus Nord 5 en de OnePlus Nord CE5, twee voordeligere smartphones met een adviesprijs van 449 en 349 euro. In dit artikel zetten wij alle details van de smartphones voor jullie op een rijtje.

De OnePlus Nord 5 is een mid-range smartphone met een 6,83-inch AMOLED-scherm. Dit scherm heeft een Full-HD+ resolutie en een maximale verversingssnelheid van 144Hz. Intern vinden we een Snapdragon 8s Gen 3-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Achterop beschikt de smartphone over een 50MP hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 8MP groothoeklens. De selfie-camera heeft een 50MP resolutie.

OnePlus laat weten dat gebruikers vier OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates ontvangen. De uitvoering met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 449 euro. Voor 12GB + 512GB betaal je 549 euro.

De OnePlus Nord CE5 lijkt qua uiterlijk veel op de Nord 5, maar beschikt over iets minder krachtige hardware. Zo heeft de Nord CE5 een 6,77-inch scherm met een lagere resolutie van 2392×1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Intern beschikt de Nord CE5 over een MediaTek Dimensity 8350 Apex-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5200mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen, een 16MP selfie-camera, een 50MP hoofdcamera met een kleinere sensor en een 8MP ultragroothoeklens.

Net als de OnePlus Nord 5 is de Nord CE5 per direct verkrijgbaar. Voor 128GB opslagruimte betaal je 349 euro en voor 256GB opslagruimte betaal je 399 euro.

Op de website van OnePlus ontvang je tijdelijk 50 euro korting op de aanschaf van de OnePlus Nord 5 en Nord CE5 én ontvang je twee gratis producten tot een waarde van 118 euro.