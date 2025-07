Samsung Galaxy Z Fold 7, Flip 7 en Flip 7 FE Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zojuist drie nieuwe vouwbare smartphones aangekondigd. We maken kennis met de grote Galaxy Z Fold 7, de compacte Galaxy Z Flip 7 en de voordeligere Galaxy Z Flip 7 FE. In dit artikel zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

Samsung Galaxy Z Fold 7

De Samsung Galaxy Z Fold 7 is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest en veel mensen keken erg uit naar de officiële introductie. De Galaxy Z Fold 7 is een stuk dunner en lichter dan zijn voorganger, waardoor de smartphone nu beter kan concurreren met vouwbare smartphones van andere fabrikanten. De Galaxy Z Fold 7 is dichtgevouwen 8,9 millimeter dik en opengevouwen 4,2 millimeter dik. Met een gewicht van 215 gram weegt de Z Fold 7 ongeveer net zo veel als een reguliere smartphone.

De Galaxy Z Fold 7 beschikt over een 8,0-inch hoofdscherm met een resolutie van 2184 x 1968 pixels. Dankzij vernieuwde scharnieren moet het vouw in het scherm aanzienlijk minder zichtbaar zijn. Ook moet het scherm dankzij een laag titanium een stuk steviger zijn. Aan de buitenkant vinden we een 6,5-inch Full-HD+ AMOLED-scherm.

Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 4400 mAh accu met ondersteuning voor 25W laden en een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom. Het cover-scherm heeft een uitsparing voor een 10MP selfie-camera en het vouwbare scherm heeft een uitsparing voor een 10MP groothoeklens.

De Galaxy Z Fold 7 draait net als de Z Flip 7 en Z Flip 7 FE uit de doos op Android 16 met de One UI 8-schil. De smartphone is vanaf 22 juli beschikbaar in de kleuren Blue Shadow, Silver Shadow en Jetblack voor een adviesprijs van 2099 euro. Op de website van Samsung is de smartphone ook verkrijgbaar in de kleur Mint. Je kunt per direct een pre-order plaatsen.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Voor mensen die een compactere vouwbare smartphone willen heeft Samsung de Galaxy Z Flip 7 geïntroduceerd. De Z Flip 7 beschikt over een 6,9-inch Full-HD+ AMOLED-scherm en een 4,1-inch coverscherm. Dit cover-scherm loopt om de camera-module heen en neemt vrijwel de gehele oppervlakte in beslag.

De Galaxy Z Flip 7 weegt 188 gram en is dichtgevouwen 13,7 millimeter dik. Net als de Z Fold 7 beschikt de Z Flip 7 over verbeterde scharnieren en een aluminium frame, die moeten zorgen voor een minder zichtbare vouw en een robuuster geheel.

De accu heeft een capaciteit van 4000 mAh en kan met 25W snelladen. Intern vinden we verder een Exynos 2500-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 10MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP ultragroothoeklens.

Voor de uitvoering met 256GB opslagruimte betaal je 1199 euro en voor 512GB ben je 1319 euro kwijt.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung heeft ook een iets minder dure Fan Edition van de Galaxy Z Flip 7 aangekondigd. De Galaxy Z Flip 7 FE is vrijwel identiek aan de Galaxy Z Flip 6 en beschikt over een kleiner hoofdscherm en cover-scherm. Het gaat om een 6,7-inch hoofdscherm en een 3,4-inch cover-scherm. Het cover-scherm heeft een 60Hz verversingssnelheid, terwijl het cover-scherm van de reguliere Z Flip 7 een 120Hz verversingssnelheid heeft.

Intern beschikt de Galaxy Z Flip 7 FE over een Samsung Exynos 2400-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4000mAh accu, een 10MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens.

De uitvoering met 128GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 999 euro. Voor 256GB opslagruimte betaal je 1059 euro.