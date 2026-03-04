Lenovo Legion Tab Gen 5 Met 8,8-inch Scherm Aangekondigd

Lenovo heeft een nieuwe tablet aangekondigd. De Legion Tab Gen 5 is een kleine tablet met een 8,8-inch scherm en een grote accu. De tablet krijgt een flink hogere adviesprijs mee dan zijn voorganger, maar komt met een hoop verbeteringen.

De Lenovo Legion Tab Gen 5 beschikt over een 8,8-inch LCD-scherm met een resolutie van 3040 bij 1904 pixels, een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, maximaal 512GB opslagruimte, een 50MP hoofdcamera, een 8MP selfie-camera en een 9000 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen. Het formaat van de Legion Tab Gen 5 in combinatie met de krachtige specificaties en lange accuduur maakt de tablet ideaal voor gamers.

Lenovo brengt de Legion Tab Gen 5 uit in de kleuren zwart, wit en groen. Aan de achterkant van de tablet vinden we naast de camera-module een “RGB light ring”, wat goed past bij een zogeheten “gaming tablet”. In Amerika is de Lenovo Legion Tab Gen 5 vanaf april verkrijgbaar voor een adviesprijs van 849 dollar. In Europa zal de adviesprijs echter een stuk hoger uitvallen, met een prijskaartje van 999 euro.

via [AW]