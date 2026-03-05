Nieuwe Sonos Play Bluetooth-speaker Uitgelekt

Op het internet is een nieuwe speaker van Sonos uitgelekt. De speaker krijgt de naam Sonos Play en is een waterdichte en draadloze Bluetooth-speaker voor gebruik binnen en buiten huis.

De Sonos Play-speaker is gelekt via een Canadese website. De pagina voor de nieuwe speaker is per ongeluk vroegtijdig gepubliceerd en is inmiddels weer offline gehaald, maar The Verge heeft de informatie over de speaker op tijd kunnen delen.

De Sonos Play beschikt aan de achterzijde over een draagriem, zodat je het apparaat onderweg mee kan nemen. De speaker heeft ondersteuning voor zowel Wi-Fi als Bluetooth 5.3, waardoor je muziek kunt streamen via je thuisnetwerk en je smartphone én je de speaker kunt koppelen aan je multi-room setup met andere Sonos-speakers. Ook heeft de speaker een aux-ingang.

Verder krijgt de Sonos Play-speaker een IP67-rating, waardoor de speaker stof- en waterdicht is en je de speaker bijvoorbeeld ook kunt gebruiken naast het zwembad in de tuin. De speaker zou een accuduur hebben van maar liefst 24 uur.

Op de Canadese Best Buy website zien we de prijs 399,99 Canadese dollar. Hierdoor kunnen we rekenen op een Europese prijs van tussen de 250 en 300 euro. Ook zien we de datum 31 maart 2026, alhoewel het niet duidelijk is of dit simpelweg een placeholder is of de daadwerkelijke releasedatum.

