Lenovo Introduceert Tab P12 En Tab M10 5G Tablets

Lenovo heeft deze week twee nieuwe tablets aangekondigd. De Lenovo Tab P12 is een 12,7-inch tablet en de Lenovo Tab M10 5G is een 10,6-inch tablet. Beide apparaten krijgen een adviesprijs mee van 399 euro en zijn voornamelijk bedoeld voor scholieren.

Lenovo Tab P12

De Lenovo Tab P12 is de grootste van de twee tablets en beschikt over een 12,7-inch LTPS-LCD-scherm met een 60Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2944×1840 pixels, een MediaTek Dimensity 7050-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 10.200mAh accu, een 13MP selfie-camera en een 8MP rear-camera.

Ook heeft de Lenovo Tab P12 vier speakers van JBL met Dolby Atmos en kun je de tablet aanschaffen in combinatie met een toetsenbord. Dit toetsenbord heeft een ingebouwde trackpad. Daarnaast levert Lenovo de tablet met een Lenovo Tab Pen Plus4 stylus voor het maken van aantekeningen en notities. Dankzij Lenovo Freestyle kun je de tablet ook gebruiken als tekenblok voor een Windows pc.

De Lenovo Tab P12 draait op Android 13 en krijgt twee grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. De tablet verschijnt deze maand op de markt voor 399 euro of 499 euro inclusief toetsenbord.

Lenovo Tab M10 5G

De Lenovo Tab M10 5G heeft een iets kleiner 10,6-inch scherm met een hogere verversingssnelheid van 90Hz en een resolutie van 2000×1200 pixels. Ook heeft deze tablet dankzij de Qualcomm Snapdragon 695 5G-processor ondersteuning voor 5G.

De Lenovo Tab M10 5G beschikt verder over 4GB of 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 7700mAh accu, een 8MP selfie-camera en een 13MP rear-camera. Naast een USB-C poort en een microSD-kaart aansluiting vinden we nog een 3,5mm koptelefoonaansluiting en ruimte voor een nanosim.

Net als de Tab P12 draait de Tab M10 5G uit de doos op Android 13. De Tab M10 5G is echter vanaf volgende maand verkrijgbaar en krijgt slechts één Android-update en 3,5 jaar beveiligingsupdates. De tablet krijgt een adviesprijs mee van 399 euro.

