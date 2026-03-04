Samsung Galaxy A55, A54, A53, S24 FE en Fold/Flip6 Ontvangen Februari-update

Ondanks de tragere uitrol dan gebruikelijk rolt Samsung nu de beveiligingsupdate van februari verder uit. De beveiligingsupdate staat nu namelijk klaar voor zes nieuwe smartphones.

Er staat nu een nieuwe beveiligingsupdate klaar voor de Samsung Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar installeert wel de beveiligingspatch van februari 2026. Door de betere beveiliging op de smartphones ben jij weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten.

Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [droidapp]