Renders En Specificaties Van Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Uitgelekt

Tech-lekker OnLeaks heeft beelden van de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra gedeeld die de high-end tablet van alle kanten tonen. Ook zijn al enkele specificaties van de high-end tablet uitgelekt.

We hoeven nog maar een paar dagen te wachten op de officiële introductie van Samsung’s nieuwe vouwbare smartphones, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant zal later dit jaar ook nieuwe tablets introduceren. Veel details van de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra zijn inmiddels al uitgelekt. Volgens de onderstaande renders lijkt de tablet veel op de Galaxy Tab S11 Ultra, met vrijwel dezelfde afmetingen. Namelijk 326,34 x 208,46 x 5,12 mm.

Ook zien we opnieuw een druppelnotch voor de selfie-camera. Dit is opmerkelijk, aangezien eerdere geruchten juist spraken over een ronde uitsparing in het scherm. Volgens de nieuwe beelden blijft Samsung dus toch vasthouden aan de druppelnotch. Welk gerucht klopt weten we pas na de officiële introductie van de Galaxy Tab S12-serie.

Samsung rust de tablet waarschijnlijk uit met een krachtige MediaTek Dimensity 9500-processor en opnieuw een 11.600 mAh accu. Informatie over de overige specificaties ontbreekt nog.

via [droidapp]