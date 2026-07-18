Oppo Bevestigt: OnePlus Stopt In Europa

Na maanden van geruchten is het nu officieel. Oppo heeft bevestigd dat OnePlus uit de Europese markt stapt. Smartphones die al in Europa zijn uitgebracht krijgen nog wel gewoon de beloofde software-updates.

OnePlus zal geen nieuwe producten meer uitbrengen in Europa en Noord-Amerika. We zagen dat OnePlus zijn aanwezigheid in Europa steeds verder aan het afbouwen was, waardoor geruchten over het vertrek van het bedrijf al geruime tijd rond gingen. Nu Oppo het nieuws officieel heeft aangekondigd zijn de OnePlus 15 en OnePlus 15R de laatste smartphones die OnePlus in Europa heeft uitgebracht. OnePlus zal zich voortaan gaan richten op de Chinese markt.

Voor mensen die momenteel een OnePlus-smartphone hebben veranderd er volgens Oppo weinig. Het bedrijf laat weten dat after-sales ondersteuning, software-updates en beveiligingsupdates voor huidige toestellen gewoon beschikbaar blijven. Wel krijgen gebruikers in plaats van OxygenOS-updates voortaan ColorOS-updates. Veel gaan gebruikers hier niet van merken, want OxygenOS en ColorOS lijken al erg veel op elkaar.

Oppo heeft ook aangekondigd dat het merk Realme geen smartphones meer zal introduceren in China. In plaats daarvan zal Realme zich focussen op internationale markten, waaronder Scandinavische landen. Oppo geeft aan dat dit besluit is genomen om middelen beter te benutten en de samenwerking tussen de verschillende merken binnen het concern te versterken.

Oppo zelf wil zijn positie op de Europese markt versterken. Voornamelijk in het premiumsegment. Zo bracht Oppo dit jaar met de Oppo Find X9 Ultra voor het eerst weer een Find Ultra smartphone uit op de Europese markt.

via [droidapp]