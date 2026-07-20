BTS-zanger Toont Samsung Galaxy Z Fold 8

De introductie van de Samsung Galaxy Z Fold 8 zal deze week plaatsvinden en de afgelopen dagen zijn al veel beelden en specificaties van de smartphone uitgelekt. Zo heeft zanger J-hope van de K-pop groep BTS de Galaxy Z Fold 8 al laten zien op Instagram.

Samsung zal dit jaar twee smartphones introduceren voor in de Galaxy Z Fold-serie. We kijken uit naar de Galaxy Z Fold 8 en de Z Fold 8 Ultra. Volgens de geruchten is de Galaxy Z Fold 8 Ultra de directe opvolger van de Z Fold 7, terwijl de Galaxy Z Fold 8 een nieuwe uitvoering is met een bredere beeldverhouding. De officiële introductie zal op 22 juli in Londen plaatsvinden, maar BTS-zanger J-hope heeft de Galaxy Z Fold 8 nu al laten zien op zijn Instagram account.

J-hope liet de smartphone zien tijdens de wereldtour van BTS. In de video toonde hij alleen de achterzijde, maar het laat wel goed zien hoe compact de smartphone is. Volgens de geruchten heeft de Samsung Galaxy Z Fold 8 een 7,6-inch hoofdscherm, een 5,5-inch cover-scherm, 12GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 4.800 mAh accu. De smartphone krijgt waarschijnlijk een adviesprijs mee van 1999 euro.

Na de officiële introductie op 22 juli zullen wij alle details met jullie delen. Op dezelfde dag zal de Zuid-Koreaanse fabrikant ook de Galaxy Z Flip 8 introduceren.

via [AW]