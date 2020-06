HTC Komt 16 Juni Met Nieuwe Smartphone

De Taiwanese fabrikant HTC heeft een teaser gedeeld met daarop de datum 16 juni en de contouren van een smartphone. Waarschijnlijk zal HTC op deze dag de HTC Desire 20 Pro introduceren.

Onlangs doken specificaties en beelden op van de HTC Desire 20 Pro en nu heeft HTC een evenement ingepland voor de introductie van een nieuwe smartphone. De kans is groot dat het hier om dezelfde smartphone gaat. Op de teaser zien we de contouren van de behuizing en in de linkerbovenhoek van het scherm een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Aan de achterkant zien we een verticale camera-module. Deze beelden komen overeen met eerdere beelden van de HTC Desire 20 Pro.

Volgens de geruchten beschikt de HTC Desire 20 Pro over een 6,4-inch of 6,5-inch scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een Snapdragon 665-processor, 6GB werkgeheugen en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De smartphone draait uit de doos op Android 10.

Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [androidplanet]