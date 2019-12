Beste Hoesjes Voor Samsung Galaxy A51

Samsung heeft deze maand de opvolger van de Galaxy A50 aangekondigd. De Galaxy A50 is een erg populaire mid-range smartphone die in 2019 zelfs de meeste verkochte smartphone in Europa was. We verwachten daarom ook dat de Galaxy A51 net als zijn voorganger erg populair zal zijn, wat resulteert in een grote vraag naar accessoires, waaronder hoesjes.

Iedereen die zijn smartphone wil beschermen koopt twee dingen, een sreenprotector en een beschermhoesje. Tegelijkertijd wil je niet zomaar een hoesje kopen, want het uiterlijk van een smartphone is tegenwoordig bijna net zo belangrijk als het innerlijk. Daarnaast wil je natuurlijk niet te veel betalen.

De Galaxy A51 hoesjes van gsmpunt.nl zijn daarom ideaal. De hoesjes kosten daar allemaal ongeveer 10 tot 15 euro en er is een ruime keuze uit kleuren en stijlen. Transparante rubberen backcovers, hardplastic cases, hoesjes met een achterkant van leer of hoesjes die zowel de achterkant als voorkant beschermen en ook nog eens ruimte hebben voor je buskaart en bankpas, je kunt ze allemaal voor rond de 10 euro bestellen. We hebben hieronder drie hoesjes op een rijtje gezet:

Samsung Galaxy A51 Hoesje Vintage Wallet Grijs. Prijs: € 13,95



Samsung Galaxy A51 TPU Hoesje Leer Design. Prijs: € 9,95



Samsung Galaxy A51 Hoesje Marmer Glass. Prijs: € 11,95



Samsung Galaxy A51

De Samsung Galaxy A51 is nog maar kort geleden aangekondigd en daarom moeten we nog even wachten voordat de smartphone overal in de winkel ligt. De Galaxy A51 beschikt onder andere over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner, een Exynos 9611-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4000 mAh accu, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera bestaande uit een 48MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.