Xiaomi Mag Van Rechter Gewoon Smartphones Blijven Verkopen In Nederland

De Chinese fabrikant Xiaomi mag in Nederland gewoon smartphones blijven verkopen. Dit besloot een Nederlandse rechter tijdens een kort geding tegen de fabrikant.

Fractus, een Spaans netwerkcommunicatiebedrijf, eiste een verkoopverbod omdat het bedrijf van mening was dat Xiaomi inbreuk maakte op een door hen eerder ingediend octrooi. Het ging om een patent die de technische werking van een antenne-onderdeel in smartphones beschreef. Xiaomi was echter van mening dat dit octrooi “nietig is vanwege een gebrek aan nieuwheid”, het patent weinig toevoegde en dat het patent te algemeen beschreven was. De Nederlandse rechter gaf Xiaomi gelijk.

Omdat Xiaomi in het gelijk is gesteld moet Fractus de gemaakte kosten voor de rechtszaak terugbetalen aan Xiaomi. Het gaat om 228,000 euro.

via [androidplanet]