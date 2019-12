Game-ontwikkelaar Typhoon Studios Overgenomen Door Google

Google heeft de game-ontwikkelaar Typhoon Studios overgenomen. Google wil de kennis van Typhoon Studios gebruiken om games te maken voor Google Stadia, de cloud-gamingdienst van het bedrijf.

Google gaat meer investeren in Stadia, de cloud-gamingdienst die Google dit jaar heeft gelanceerd. Met de overname van Typhoon Studios wil Google eigen titels maken voor het platform. Typhoon Studios is een kleine game-ontwikkelaar die is opgericht door Alex Hutchinson, een ex-medewerker van Ubisoft. In januari 2020 zal de ontwikkelaar zijn eerste game ‘Journey to the Savage Planet’ uitbrengen.

Het team van Typhoon Studios zal worden toegevoegd aan Google’s eigen gamestudio: Stadia Games and Entertainment. Het team zal in het eerste jaar vooral games maken die exclusief voor Stadia zijn gemaakt in opdracht van Google.

via [AW]