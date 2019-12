Samsung Galaxy A51 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft de eerste smartphone voor in de Galaxy A 2020 serie aangekondigd. Het gaat om de Galaxy A51, de opvolger van de populaire Galaxy A50. De A51 is een mid-range smartphone met een vierdubbele camera die draait op Android 10.

Samsung heeft de Galaxy A51 gelanceerd in Vietnam. Met de Galaxy A51 focust Samsung zich op de camera mogelijkheden en een moderne uitstraling. De smartphone heeft een 6,5-inch AMOLED-scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we een Exynos 9611-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen.

Aan de achterkant vinden we een vierdubbele camera. Deze bestaat uit een 48 MP hoofdlens, een 12 MP groothoeklens, een 5 MP dieptesensor en een 5 MP macrolens.

De Samsung Galaxy A51 draait op Android 10 met de One UI 2.0-schil en komt 27 december in Vietnam op de markt in de kleuren Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Pink en Prism Crush Blue. De smartphone krijgt daar een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 311 euro. We weten nog niet wanneer de Galaxy A51 in de Benelux op de markt verschijnt, maar hier kunnen we een iets hogere adviesprijs verwachten.

