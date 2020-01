Render Van Huawei P40 Pro Gelekt

Op het internet is een render verschenen waarop de Huawei P40 Pro te zien zou zijn. We zien de vlaggenschip-smartphone in meerdere kleuren en van beide kanten. De render lijkt veel op een eerdere render van de Huawei P40, maar wel met een andere camera-module.

De bovenstaande render is afkomstig van 91Mobiles, een website die wel vaker renders deelt. Achterop zien we een camera-module met vier lenzen. Drie lenzen zitten onder elkaar en de vierde lens vinden we vlak onder de led-flitser. De onderste lens lijkt een periscopische lens te zijn. Deze lens is bij de onderstaande render van de Huawei P40 niet zichtbaar.

Volgens de website heeft de Huawei P40 Pro een gebogen scherm, maar deze is lang niet zo gebogen als het watervalscherm van de Mate 30 Pro. We verwachten dat het scherm ongeveer 6,7-inch groot is. Specificaties zijn nog niet uitgelekt, maar we mogen de nieuwste hardware met een krachtige processor verwachten.

