“Introductie Sony Xperia 5 Plus Op 24 Februari”

De Japanse fabrikant Sony heeft uitnodigingen verstuurd voor een presentatie op maandag 24 februari tijdens de Mobile World Congress 2020. Waarschijnlijk krijgen we tijdens deze presentatie de Xperia 5 Plus te zien.

Sony toont elk jaar tijdens de MWC de nieuwste toestellen van het bedrijf en dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn. Vorig jaar kregen wij onder andere de Xperia 1 te zien en dit jaar verwachten wij de introductie van de Xperia 5 Plus. Naast de vlaggenschip-smartphone krijgen we mogelijk ook de opvolgers van de budget-smartphones Xperia 10, Xperia 10 Plus en Xperia L3 te zien. De presentatie is te volgen via een livestream.

In het geruchtencircuit is de Sony Xperia 5 Plus al verschillende keren opgedoken. Net als zijn voorganger beschikt de smartphone waarschijnlijk over een langwerpig scherm met een beeldverhouding van 21 bij 9. Het oled-scherm zou 6,6-inch groot zijn en dunnere schermranden hebben. Verder verwachten we een driedubbele rear-camera en een 8MP selfie-camera. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en er is ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting aanwezig.

via [androidplanet]