Android 10 Voor Samsung Galaxy Note 9 Nu In Nederland Te Downloaden

Goed nieuws voor gebruikers van de Galaxy Note 9. De Android 10-update voor dit toestel komt nu namelijk via de SmartSwitch-software binnen in Nederland. Binnenkort is Android 10 ook als OTA-update te downloaden.

Samsung heeft in Nederland al verschillende Android 10-updates uitgerold. Zo kwam de update in december al binnen op de Samsung Galaxy S10, de Galaxy S10 Plus en de Galaxy S10e. Later rolde de update ook uit naar de Galaxy Note 10 en de Galaxy Note 10 Plus. Vanaf deze week kunnen consumenten met een unbranded Galaxy Note 9 de Android 10-update ook downloaden. De update is beschikbaar via de SmartSwitch-software. We moeten nog iets langer geduld hebben om de update via OTA te downloaden.

Android 10 met de nieuwe One UI 2.0-interface brengt een aantal verbeteringen met zich mee. Zo is er een volledige donkere modus aanwezig, is de interface geoptimaliseerd voor makkelijkere bediening met één hand, zijn de animaties en pictogrammen aangepast, is de camera verbeterd en zijn er meer opties wat betreft accuverbruik.

Hebben jullie de Android 10-update al gedownload?

via [AW]