POCO X2 Met 120Hz-scherm Officieel Aangekondigd

De fabrikant POCO heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. De POCO X2 is een mid-range smartphone met een Snapdragon 730G-processor, een 120Hz-scherm en een hoge prijs-kwaliteitsverhouding.

De POCO X2 is eigenlijk een Redmi K30 onder een andere naam. De Redmi K30 verscheen eerder al in China, maar de POCO X2 is nu voor de Indiase markt aangekondigd. De POCO X2 beschikt over een 6,67-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De smartphone beschikt verder over 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 27 watt snelladen, een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

De selfie-camera zit verwerkt in een uitsparing in het scherm en bestaat uit een 20MP hoofdlens en een dieptelens. Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De POCO X2 komt op de markt in de kleuren Atlantis Blue, Phoenix Red en Matrix Purple. In India krijgt de smartphone een adviesprijs mee van omgerekend 204 euro (6GB / 64GB) of 267 euro (8GB / 128GB). Het is nog onduidelijk of de POCO X2 ook in Nederland en België op de markt zal verschijnen.

