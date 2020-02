Google Play Store Ontwikkelaars Verdienden Tot Nu Toe 80 Miljard Dollar

Ontwikkelaars hebben sinds de lancering van de Google Play Store 80 miljard dollar aan inkomsten gekregen via deze app winkel. Via Apple’s App Store hebben ontwikkelaars al meer dan 120 miljard dollar gegenereerd.

Google-topman Hiroshi Lockheimer heeft laten weten dat het gaat om de inkomsten uit de Play Store wereldwijd. Het is onduidelijk of Google hierbij ook de inkomsten van de Play Store-voorganger “Android Market” heeft meegeteld, maar we verwachten van wel.

De inkomsten liggen lager dan bij de concurrerende Apple App Store. Via deze app winkel verdienden ontwikkelaars tot begin 2019 al 120 miljard dollar. Dit terwijl er meer Android-toestellen actief zijn dan iOS-toestellen. Gemiddeld verdienen ontwikkelaars dus meer aan iOS-gebruikers dan aan Android-gebruikers.

via [tweakers]