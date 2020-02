Verkoop Google Pixel 4 en Pixel 4 XL Valt Tegen

Google heeft aangegeven dat de verkoop van hardware daalt. De verkoop van de Pixel 4-smartphones is minder goed verlopen dan het bedrijf had verwacht. Het bedrijf suggereert dit tijdens een conference call over de winsten van het vierde kwartaal van 2019.

De Nest Hub Max, de Google Nest Mini-luidspreker en de Pixel 3a verkopen goed, maar de Pixel 4-vlaggenschip die Google eind vorig jaar uitbracht is minder succesvol, althans dat suggereren de woorden van CEO Sundar Pichai. In tegenstelling tot de eerder genoemde producten zegt hij namelijk niks over de verkoop van de Pixel 4. “Met Pixel 4 blijven we verder onze talenten ontwikkelen en we focussen daarbij sterk op de uitvoering, een goede gebruikservaring en het uitbreiden van onze distributie.“

Op zich is het ook niet heel gek, want de Pixel 4 (XL) is niet heel goed ontvangen. De smartphone is duur, is slechts beperkt verkrijgbaar en heeft een tegenvallende accuduur. Waarschijnlijk zal er meer vraag zijn naar de Pixel 4a (XL), de opvolger van de Pixel 3a (XL) die Google binnenkort zal introduceren.

