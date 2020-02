Motorola Moto G8 Power Officieel Aangekondigd

Motorola heeft deze week de Moto G8 Power aangekondigd. De nieuwe smartphone beschikt over een grote 5000 mAh accu en een vierdubbele camera. De Moto G8 Power ligt vanaf maart in de winkel voor 229,99 euro.

De Motorola Moto G8 Power is gemaakt voor mensen die accuduur belangrijk vinden en niet te veel willen uitgeven voor een smartphone. Voor een dikke tweehonderd euro krijg je een smartphone die twee volle dagen meegaat op één acculading en dankzij een 18 Watt snellader snel weer opgeladen is. Daarnaast heeft de Moto G8 Power een modern uiterlijk en een vierdubbele camera. Deze camera bestaat uit een 16MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 8MP telelens met 2x optische zoom.

Het scherm is 6,4-inch groot, heeft een resolutie van 2300 bij 1080 pixels en is in de linkerbovenhoek voorzien van een uitsparing voor de selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 665-processor met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

De Motorola Moto G8 Power draait op Android 10 en is vanaf maart in Nederland verkrijgbaar voor 229,99 euro in de kleuren blauw en zwart.

via [androidplanet]