Motorola Razr In Nieuwe Gouden Kleur Opgedoken

Van de opvouwbare Motorola Razr is op het internet een afbeelding opgedoken waarop de smartphone in een andere kleur te zien is. De afbeelding die is gedeeld door tech-lekker Evan Blass toont een gouden versie van de Motorola Razr.

De Motorola Razr met opvouwbaar scherm komt nog maar net binnen bij de eerste consumenten, maar de fabrikant lijkt alvast plannen te hebben om de smartphone in een nieuwe kleur op de markt te brengen. Dit blijkt uit de bovenstaande afbeelding. Tot nu toe was de Motorola Razr alleen in de kleur ‘Noir Black’ getoond, maar de kans is dus aanwezig dat consumenten straks ook voor goud kunnen kiezen.

De opvouwbare Motorola Razr beschikt over een 6,2-inch OLED-scherm met een 21:9-beeldverhouding en een resolutie van 2142 x 876 pixels. Aan de buitenkant zit nog een extra 2,7-inch scherm met een 4:3-beeldverhouding. Intern vinden we een Snapdragon 710-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 16MP hoofdcamera, een 2510 mAh-accu en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

via [hardware.info]