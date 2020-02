“Google Pixel 4a Beschikt Over Snapdragon 730-chipset”

Google werkt aan een opvolger van de Pixel 3a en hierover is nu meer informatie uitgelekt. Volgens de laatste geruchten heeft de Google Pixel 4a intern de codenaam “Sunfish” gekregen en beschikt de smartphone over een Snapdragon 730-processor.

XDA-Developers heeft verschillende codenamen gevonden die gelinkt zijn aan de Google Pixel 4a-serie. De “Sunfish” is een van de toestellen waar Google aan werkt en deze is volgens de bron uitgerust met een Snapdragon 730-processor. Het gaat om een reguliere uitvoering van de Pixel 4a, die enkel beschikt over 4G-ondersteuning. Google zou ook werken aan de “Bramble” en “Redfish”, die zijn uitgerust met een Snapdragon 765G-processor en een 5G-modem.

Renders van de Google Pixel 4a zijn eerder al uitgelekt. Hierop zien we een smartphone met vierkante camera-module en een scherm met uitsparing voor de selfie-camera. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant. Veel details over de specificaties ontbreken nog en het is ook nog onduidelijk wanneer Google de Pixel 4a-serie officieel zal introduceren.

via [AW]