HMD Global Verkocht In 2019 Veel Minder Nokia-smartphones

Uit de laatste cijfers blijkt dat HMD Global, de fabrikant van Nokia-smartphones, in 2019 een stuk minder toestellen heeft verkocht dan in het voorgaande jaar. Het aantal verscheepte toestellen daalde met vele miljoenen exemplaren.

Toen HMD Global een licentie kreeg om Nokia-smartphones te mogen maken zag de toekomst van het merk er rooskleurig uit. De smartphones waren erg in trek en de marktaandeel van Nokia-smartphones groeide snel. Het afgelopen jaar kwam Nokia echter iets minder positief in het nieuws, met name door de Nokia 9.

Dit heeft duidelijk effect gehad op de verkoop van Nokia-smartphones, aangezien HMD Global in 2019 veel minder toestellen wist te verkopen. In de onderstaande grafiek zien we dat het bedrijf 27 minder smartphones verkocht en 17 procent minder feature-phones. HMD Global verkocht in 2019 in totaal 12,9 miljoen Nokia-smartphones in tegenstelling tot 17,59 miljoen in 2018.

via [droidapp]