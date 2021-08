“Renders Tonen Samsung Galaxy A52s In Verschillende Kleuren”

Dankzij verschillende geruchten weten we hoe de Samsung Galaxy A52s er uit komt te zien. Er zijn namelijk een aantal renders uitgelekt waarop de smartphone in vier verschillende kleuren te zien is. De officiële introductie zal mogelijk volgende maand al plaatsvinden.

Het is al een lange tijd duidelijk dat Samsung werkt aan een opvolger van de populaire Galaxy A52. De opvolger, die de naam Galaxy A52s meekrijgt, duikt namelijk regelmatig op in het geruchtencircuit. Nu zijn er via verschillende bronnen renders opgedoken die de Galaxy A52s in vier verschillende kleuren tonen.

We zien de smartphone in de kleuren zwart, wit, lila en lichtgroen. Het design van de Galaxy A52s komt grotendeels overeen met de huidige Galaxy A52. We zien achterop weer een vierdubbele camera in een iets verhoogde cameramodule. De aan- / uitknop en de volumeknoppen zitten aan de rechterkant van de behuizing. Volgens Snoopytech komt er alleen een 128GB uitvoering op de markt en krijgt de Galaxy A52s een adviesprijs mee van 449 euro.







Het grootste verschil is de processor. De Samsung Galaxy A52s krijgt namelijk een veel krachtigere processor dan zijn voorganger, namelijk een Snapdragon 778G-chipset. Hierdoor is de Galaxy A52s beter in staat om krachtige apps te draaien en te multitasken

Op 11 augustus heeft Samsung een Galaxy Unpacked evenement ingepland, maar dan krijgen we de Galaxy A52s nog niet te zien. Volgens de geruchten zal deze smartphone in september geïntroduceerd worden.

via [androidplanet]