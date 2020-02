“Samsung Galaxy Fold 2 Krijgt Zelfde Camera Als Galaxy S20+ en Stylus”

Er zijn nieuwe geruchten opgedoken over de opvolger van de Samsung Galaxy Fold. Volgens de berichten krijgt de Galaxy Fold 2 dezelfde camerasetup als de Galaxy S20+. Ook zou de smartphone beschikken over een stylus en een selfie-camera achter het scherm.

De nieuwste geruchten zijn afkomstig van Max Weinbach, auteur van XDA Developers. Hij deelde eerder al correcte informatie over de Galaxy S20. Volgens hem zit er aan de voorkant van de Galaxy Fold 2 een Infinity V-scherm. In de v-vormige inkeping zit een camera. Weinbach schrijft ook dat het vouwbare scherm aan de binnenkant of een kleine uitsparing, of een camera achter het scherm krijgt. Achterop zou dezelfde camera-opstelling zitten als op de S20+. Deze vierdubbele camera bestaat uit een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 64MP telelens en een dieptesensor.

Samsung zou de Galaxy Fold 2 leveren met een verbeterde S Pen. Dit is een stylus die we kennen van de Galaxy Note-toestellen. Er komt een keramische variant van de Galaxy Fold 2 en een uitvoering van roestvast staal. De smartphone komt op de markt in de kleuren blauw, zilver, goud, roze en zwart.

We raden aan om de geruchten over de Samsung Galaxy Fold 2 voorlopig nog met een korrel zout te nemen. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de smartphone officieel wil introduceren.

via [tweakers]