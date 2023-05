Opvouwbare Huawei Mate X3 In Nederland Uitgebracht Voor 2200 Euro

Huawei heeft zijn nieuwste vouwbare smartphone uitgebracht in Nederland. Met een prijskaartje van maar liefst 2200 euro is het een van de duurste smartphones op de markt. Hierdoor is de smartphone slechts voor een kleine groep consumenten toegankelijk.

Huawei introduceerde de Huawei Mate X3 in maart van dit jaar samen met de Huawei P60 Pro. De high-end P60 Pro verscheen vorige week al in Nederland op de markt en nu is dus ook de Mate X3 in ons land verkrijgbaar. Met een dikte van 11,1mm en een gewicht van 240 gram is de Mate X3 iets dikker en zwaarder dan een reguliere smartphone.

De Huawei Mate X3 beschikt over een 7,85-inch vouwbaar OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2224 x 2496 pixels. Aan de buitenkant vinden we een 6,4-inch 120Hz OLED-scherm met een resolutie van 1080 x 2504 pixels. Dit scherm heeft een ronde uitsparing voor de 8MP selfie-camera.

Intern beschikt de Mate X3 over een Snapdragon 8+ Gen 1 4G-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 66W bekabeld laden, 50W draadloos laden en 7,5W reverse laden. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens en een 12MP periscoop telelens met 5x optische zoom. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

Vanwege het handelsverbod van de Verenigde Staten levert Huawei geen smartphones meer met Google-diensten of ondersteuning voor het 5G-netwerk. Dit is de reden dat Huawei-smartphones in Europa enorm in populariteit zijn gedaald.

via [tweakers]