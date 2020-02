Honor 9X Pro Zonder Google-apps Aangekondigd Voor Europa

Honor heeft de Honor 9X Pro aangekondigd voor de Europese markt. De smartphone verschijnt op de markt zonder Google-diensten. In plaats daarvan heeft het bedrijf Huawei Mobile Services geïnstalleerd.

De Honor 9X en Honor 9X Pro werden vorig jaar in China geïntroduceerd en later verscheen de Honor 9X ook in Nederland op de markt. Nu heeft de fabrikant de Honor 9X Pro voor Europa aangekondigd, die hier vanaf maart verkrijgbaar zal zijn. De mid-range smartphone krijgt een adviesprijs mee van 249 euro en komt op de markt in de kleuren Midnight Black en Phantom Purple.

De Honor 9X Pro beschikt over een 6,59-inch LCD-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels, een Kirin 810-processor, 6GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 16 megapixel selfie-camera, een 4000mAh accu, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een usb-c poort. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een dieptelens.

via [AW]