Huawei P30 Pro Ontvangt Beveiligingspatch Van Januari 2020

Huawei heeft een nieuwe update uitgerold voor de Huawei P30 Pro. De update installeert de beveiligingspatch van januari 2020. Deze patch dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in Android.

Gebruikers van de Huawei P30 Pro kunnen elk moment een nieuwe update verwachten. De update met versienummer 10.0.0.186 is ongeveer 114MB groot en update zorgt ervoor dat je toestel weer wat beter beschermd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Er worden geen nieuwe functies geïnstalleerd.

Updates worden met fasen uitgerold. Hierdoor kan het even duren voordat iedereen de update binnen heeft. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

