Renders Van Samsung Galaxy A35 Tonen Vernieuwd Ontwerp

Via een doorgaans goedgeïnformeerde bron zijn we meer te weten gekomen over de Samsung Galaxy A35. De bron deelde verschillende renders waarop de mid-range smartphone van verschillende kanten te zien is. Het valt op dat de Galaxy A35 een iets moderner design krijgt.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de website MySmartPrice, in samenwerking met de bekende tech-lekker OnLeaks. De smartphone krijgt een ontwerp dat veel wegheeft van Samsung’s vlaggenschip-modellen, waarbij de rear-camera niet bestaat uit één grote camera-module, maar uit losse lenzen die uit te behuizing steken. Ook zien we dat de selfie-camera nu zit verwerkt in een ronde uitsparing in het scherm, inplaats van in een ouderwetse notch.

Volgens de bron is het scherm 6,6-inch groot en meet de smartphone ongeveer 161,6 bij 77,9 bij 8,2 millimeter. Dit komt overeen met zijn voorganger. Details over de interne specificaties hebben we nog niet. Naar verwachting zal Samsung de Galaxy A35 begin 2024 introduceren. De Galaxy A34 kreeg bij de lancering een adviesprijs mee van 389 euro, dus we verwachten dat de Galaxy A35 een vergelijkbare adviesprijs meekrijgt.

