OPPO Reno 3 Pro Officieel Gelanceerd

OPPO heeft de Reno 3 Pro officieel geïntroduceerd. De nieuwe smartphone met zes camera’s, dunne schermranden en een grote accu krijgt een zeer aantrekkelijke adviesprijs met zich mee.

OPPO introduceerde eerder al de Reno 3 Pro 5G in China, maar nu is de internationale 4G-versie aangekondigd. De internationale versie van de Reno 3 Pro beschikt over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een 20:9-beeldverhouding en een uitsparing voor een dubbele selfie-camera, bestaande uit een 44MP hoofdlens en een dieptesensor.

Intern beschikt de Reno 3 Pro over een Helio P95-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4025 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen en een vierdubbele rear-camera. De rear-camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 13MP telelens met 2x optische zoom, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

De smartphone draait op Android 10 met de Color OS 7.0-schil en komt 6 maart op de markt in de kleuren Auroral Blue, Midnight Black en Sky White. De OPPO Reno 3 Pro kost omgerekend ongeveer 375 euro (128GB) en 410 euro (256GB), maar het is nog onduidelijk of de smartphone ook in de Benelux op de markt verschijnt.