Samsung Galaxy A70 Ontvangt Beveiligingspatch Februari 2020

Samsung heeft een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold naar de Galaxy A70. De update installeert de patch van februari 2020, die weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem oplost.

Samsung blijft druk bezig met de uitrol van beveiligingsupdates. Nu is de Galaxy A70 aan de beurt, die de patch van februari ontvangt. Elke beveiligingspatch lost de laatste kwetsbaarheden op, zodat je toestel weer wat beter beveiligd is. In de changelog staat ook dat Samsung de stabiliteit van de camera heeft verbeterd.

Samsung rolt de update in fasen uit en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

