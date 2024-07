“Officiële Afbeelding Toont OnePlus Nord 4 In Meerdere Kleuren”

Op het internet is een afbeelding opgedoken waarop de OnePlus Nord 4 te zien zou zijn. Het lijkt te gaan om een officiële afbeelding die de nieuwe smartphone in drie verschillende kleuren toont. Ook een aantal specificaties en andere beelden zijn al uitgelekt.

De OnePlus Nord 4 zal op 16 juli officieel worden aangekondigd. In het geruchtencircuit is de smartphone echter al verschillende keren opgedoken. Zo krijgen we de smartphone nu te zien op een officieel ogende afbeelding. We zien de OnePlus Nord 4 in de kleuren groen, zilver en zwart. De smartphone lijkt te beschikken over een metalen frame en een achterzijde waarbij het bovenste deel een andere kleur heeft dan het onderste deel. In het bovenste deel vinden we een dubbele rear-camera.

De OnePlus Nord 4 is gebaseerd op de OnePlus Ace 3V die eerder in China op de markt verscheen. Hierdoor weten we al over welke specificaties de OnePlus Nord 4 gaat beschikken. Zo verwachten we een 6,74-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7 Plus Gen 3-processor, een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen, een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De Nord 4 draait uit de doos op Android 14 en kan rekenen op drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.

via [androidplanet]