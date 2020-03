Huawei Nova 5T Ontvangt Android 10-update

Huawei is begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Huawei Nova 5T. De Android 10-update brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee.

Android 10 rolt nu uit naar de Huawei Nova 5T, ook in Nederland. De update brengt onder andere een volledige donkere modus, nieuwe en verbeterde notificaties, meer privacyfuncties en nieuwe gestures met zich mee. Daarnaast zorgt de EMUI 10-schil voor een vernieuwde interface en installeert de update de beveiligingspatch van december. Dit is overigens inmiddels wel weer een verouderde beveiligingspatch.

De Android 10-update voor de Nova 5T is 4,65GB groot, dus het is aan te raden om de update via WiFi te downloaden. Updates rollen in fasen uit waardoor het even kan duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat. Je kunt op updates controleren via de HiCare / Support app.

via [droidapp]