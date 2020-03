Corellium Installeert Android 10 Op iPhone 7

Het virtualisatiebedrijf Corellium heeft het voor elkaar gekregen om Android 10 te installeren op een iPhone 7. Ze hebben de eerste bètaversie uitgebracht, waarna de iPhone 7 kan opstarten met zowel Android als iOS.

Zowel iPhones als Android-toestellen hebben hun voor en nadelen. Maar wat nou als je de twee zou kunnen combineren. Dankzij een ambitieus project van Corellium is dat nu mogelijk. Het project heeft de naam ‘Sandcastle’ gekregen, een verwijzing naar de ‘sandbox’ waarin Apple veel delen van de iOS-software afschermt.

Om gebruik te maken van Project Sandbox zul je de iPhone 7 eerst moeten jailbreaken met de Checkra1n-tool. Als je alle stappen uitvoert kun je vervolgens bij het opstarten van de iPhone aangeven of je wil opstarten met iOS 13 of met Android 10. Deze methode werkt bij de iPhone 7, maar ook bij de iPhone 7 Plus en de iPod Touch. Momenteel zijn de functies van Android 10 overigens nog wel beperkt. Zo werkt de gpu van de iPhone nog niet goed en is het niet mogelijk om een mobiele dataverbinding tot stand te brengen. Corellium hoopt deze problemen in volgende versies op te lossen.

