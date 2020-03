OPPO Find X2-serie Officieel Aangekondigd

OPPO heeft zojuist de Find X2 serie geïntroduceerd. De serie bestaat uit de reguliere Find X2 en de krachtigere Find X2 Pro. Beide toestellen beschikken over een 120Hz-scherm, een 65 watt oplader, een Snapdragon 865-processor en 12GB werkgeheugen.

De nieuwe high-end smartphones van OPPO hebben beide een 6,7-inch scherm met een 120Hz-verversingssnelheid en een resolutie van 3168 x 1440 pixels. De smartphone beschikt in tegenstelling tot zijn voorganger dit keer niet over een pop-up selfie-camera, maar gewoon over een kleine uitsparing in de linkerbovenhoek van het scherm. Op beide toestellen gaat het om een 32MP selfie-camera.

Intern vinden we bij de OPPO Find X2 Pro een Snapdragon 865-processor, 12 GB werkgeheugen, 512 GB opslagruimte en een 4226 mAh accu met ondersteuning voor 65 watt Super VOOC 2.O-opladen. De reguliere Find X2 heeft ook een Snapdragon 865-processor met 12GB werkgeheugen, maar dan met 256GB opslagruimte en een 4200 mAh accu.

Achterop vinden we op beide toestellen een driedubbele rear-camera met optische beeldstabilisatie. Bij de Find X2 Pro bestaat deze uit een 48MP hoofdlens, een 48MP ultragroothoeklens en een 13MP telelens met 5x optische zoom, 10x Hybrid Zoom en 60x digitale zoom. OPPO laat weten dat de camera van de Find X2 Pro op nummer één staat in de testen van DxOMark. De rear-camera van de reguliere Find X2 bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 13MP zoomlens met 3x optische zoom.

Er komt een keramieken en lederen versie van de OPPO Find X2 Pro op de markt voor een adviesprijs van 1199 euro. De reguliere Find X2 met glazen behuizing kost 999 euro.