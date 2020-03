Huawei Deelt Teaservideo Van Huawei P40 Pro

Huawei zal op 26 maart de Huawei P40-serie introduceren via een online presentatie. De fabrikant heeft nu echter alvast een teaservideo gedeeld waarin we enkele details van de smartphone te zien krijgen.

Eind deze maand krijgen we de nieuwste vlaggenschip-smartphone van Huawei te zien. In de onderstaande teaser zien we alvast enkele details, zoals de cameralens en de mooie afwerking van de behuizing. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass komt de Huawei P40 Pro op de markt in zeven kleuren, namelijk zwart, wit, grijs, zwart, oranje, blauw en Aurora. We zien de verschillende kleuren op de bovenstaande render.

Naast een krachtige processor zal de focus liggen op de vierdubbele camera met een hoge resolutie en 10x optische zoom. De Huawei P40-serie zal wel zonder Google Play Services op de markt verschijnen. Huawei verwacht dat dit de verkoopcijfers buiten China negatief zal beïnvloeden.

via [AW]