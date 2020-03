“Nokia 7.3 Is Mid-range Smartphone Met 5G-ondersteuning”

HMD Global zou momenteel werken aan de Nokia 7.3, de opvolger van de mid-range Nokia 7.2 die de fabrikant in september 2019 introduceerde. De Nokia 7.3 krijgt volgens de geruchten onder andere 5G-ondersteuning.

De informatie is afkomstig van NokiaPowerUser. Volgens deze bron zal HMD Global de Nokia 7.3 op korte termijn introduceren. Dat de mid-range Nokia 7.3 ondersteuning krijgt voor het 5G-netwerk is opmerkelijk, aangezien 5G-ondersteuning is iets dat we tot nu toe eigenlijk alleen op duurdere high-end smartphones tegenkomen.

HMD Global zou momenteel twee varianten van de Nokia 7.3 aan het testen zijn. Het is onduidelijk wat het verschil is tussen deze twee modellen, maar mogelijk gaat het om een 5G-model en een 4G-model. De fabrikant zou de Nokia 7.3 in het tweede kwartaal van dit jaar willen introduceren.

via [AW]