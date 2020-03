HMD Global Introduceert Nokia C2 Met Verwisselbare Accu

HMD Global heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd die is voorzien van een verwisselbare accu, iets dat we tegenwoordig niet vaak meer tegenkomen op smartphonemarkt. De Nokia C2 is gemaakt voor de Afrikaanse markt, het Midden-Oosten en Aziatische landen.

Op de specificatiepagina staan geen ondersteunde banden voor de Europese markt. Hierdoor is de kans erg klein dat HMD Global de Nokia C2 in Europa zal uitbrengen. Zit je in een land waar de Nokia C2 wel te koop is dan kun je voor weinig geld een nieuwe Android Go-smartphone aanschaffen. HMD Global heeft nog geen adviesprijs bekendgemaakt, maar de Nokia C1 kost slechts iets meer dan 50 euro.

De Nokia C2 beschikt over een 5,7-inch scherm met een 720p-resolutie, een 1,4GHz quad-core processor van Unisoc, 1GB werkgeheugen, 16GB opslagruimte, 4G-ondersteuning, een 5MP selfie-camera, een 5MP rear-camera, een verwisselbare 2800 mAh accu en de Go-editie van Android Pie.

