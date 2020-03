Persafbeeldingen Tonen Motorola Edge Plus Met 108MP Camera

Er zijn persafbeeldingen opgedoken waarop de Motorola Edge Plus te zien zou zijn. De Motorola Edge Plus is een high-end smartphone met een 108MP camera en een scherm die gedeeltelijk doorloopt aan de zijkanten van de behuizing.

De onderstaande persafbeeldingen zijn op Twitter geplaatst door tech-lekker Evan Blass. Evan Blass is een zeer betrouwbare bron, dus we gaan er van uit dat het inderdaad om renders gaat van de Motorola Edge Plus. Een aantal dingen vallen op, waaronder de driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens. Onder de hoofdlens vinden we een 16MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom.

Volgens de geruchten krijgt de Motorola Edge Plus een 6,67-inch watervalscherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. In de linkerbovenhoek zit een uitsparing voor de selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor, 12GB werkgeheugen, 5G-ondersteuning en een 5.000 mAh-accu. Ook is er een 3.5mm koptelefoonaansluiting aanwezig. De smartphone komt op de markt in de kleuren Burgundy en Dark Blue voor een nog onbekende adviesprijs.

via [AW]