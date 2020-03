Update Lost Samsung Galaxy S20 Ultra Autofocus-probleem Op

De Samsung Galaxy S20 Ultra heeft een indrukwekkende camera, maar helaas ervaren sommige gebruikers wat problemen. Zo zou de camera te lang de tijd nodig hebben om te focussen op een onderwerp. Samsung heeft nu gelukkig een update uitgerold om dit probleem op te lossen.

De Galaxy S20 Ultra is de duurste uitvoering in de Galaxy S20-serie. De smartphone is uitgerust met een 108MP camera met periscoopcamera en 100x Space Zoom. Toch klagen mensen over de camera, omdat de autofocus soms traag is en op de verkeerde details scherp stelt, waarbij de uiteindelijke foto onscherp wordt.

Gelukkig is er nu goed nieuws. Samsung rolt namelijk een nieuwe update uit die een einde moet maken aan het autofocus-probleem op de Galaxy S20 Ultra. De update die bijna 370MB groot is werkt de camera-app en de camera-firmware bij. Om te kijken of de update al klaarstaat voor jouw toestel ga je naar ‘Instellingen‘ -> ‘Toestel-info‘ -> ‘Updates handmatig downloaden‘.

via [AW]